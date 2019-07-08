الليرة التركية تتهاوى تحت وطأة قرار أردوغان عزل محافظ البنك المركزي

2019/07/08 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هوت الليرة التركية بأكثر من 3% بعد قرار الرئيس رجب طيب أردوغان عزل محافظ البنك المركزي مراد جتينقايا.

وبلغ سعر الصرف في سوق سنغافورة هذه الصباح

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