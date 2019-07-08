2019/07/08 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هزة ارضية تضرب البصرة وميسان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/08 | 10:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزة ارضية تضرب البصرة وميسان) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هزة ارضية تضرب البصرة وميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).