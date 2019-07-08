مصدر يكشف سبب صمت الفلاحي حول الاتهامات ضده ويؤكد اجتماعه بقيادات أمريكية

2019/07/08 | 10:18

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بغداد:سومر نيوز

كشف مصدر مقرب من قيادة عمليات الانبار، الاثنين، سبب صمت قائد العمليات محمود الفلاحي حول الاتهامات التي ...

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