إنطلاق الصفحة من “إرادة النصر” في صلاح الدين لتطهير صحراء الجزيرة

2019/07/08 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نطلقت خمسة ألوية من الحشد الشعبي، صباح اليوم الاثنين، بالصفحة الثانية من اربعة محاور في صلاح الدين لتطهير صحراء الجزيرة.وذكر بيان لإعلام الحشد تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “خمسة ألوية من الحشد وقوات الجيش وبغطاء جوي من طيران الجيش والقوة الجوية انطلقت، صباح اليوم، بالصفحة الثانية من اربعة محاور في صلاح الدين لتطهير […]

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