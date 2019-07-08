نجم ريال مدريد يستمر في دعم منتخب الجزائر

2019/07/08 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرص نجم ريال مدريد الإسباني كريم بنزيما، صاحب الأصول الجزائرية، على متابعة “محاربي الصحراء” في مواجهتهم الحاسمة لخطف تذكرة العبور إلى الدور ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية.ونشر بنزيما على حسابه في “إنستغرام” عبر خاصية “ستوري” مجموعة فيديوهات أثناء متابعته لمنتخب الجزائر وتفاعله مع هجمات “الخضر”، مظهرا دعمه وتشجيعه للاعبين.وواصل المنتخب الجزائري عروضه الجيدة

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