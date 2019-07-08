قرض من البنك الدولي لتحسين الكهرباء

2019/07/08 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس وقع العراق والبنك الدولي، أمس الأحد، اتفاقية قرض بقيمة 200 مليون دولار لتحسين ودعم مشاريع الطاقة في المناطق الجنوبية من البلاد.وقال وزير المالية فؤاد حسين، إن “الاتفاقية تأتي ضمن العمل المشترك مع البنك الدولي لدعم المشاريع وتقديم الخدمات للمواطنين، وأساسا لدعم مشاريع الطاقة الكهربائية في المحافظات الجنوبية”.وأضاف، أن “البلاد

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