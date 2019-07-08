2019/07/08 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت صباح اليوم قوات الحشد الشعبي والجيش بالصفحة الثانية من محاور الانبار لتطهير صحراء الجزيرة وتوجهت القوات باتجاه منطقة العوينة شمال غرب المحافظة والتي بغطاء جوي من طيران الجيش والقوة الجوية.يذكر ان قوات الحشد الشعبي والجيش انطلقت صباح امس الاحد 7/ 7/ 2019 بعملية “إرادة النصر” لملاحقة عناصر داعش في الصحراء التي تربط محافظات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي ينطلق بالصفحة الثانية من محاور الانبار لتطهير صحراء الجزيرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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