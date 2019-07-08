2019/07/08 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هزة بقوة 5.6 درجات تضرب شرق الاهواز وتصل الى الكويت ومدن عراقية

يتبع .........

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( هزة بقوة 5.6 درجات تضرب شرق الاهواز وتصل الى الكويت ومدن عراقية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( هزة بقوة 5.6 درجات تضرب شرق الاهواز وتصل الى الكويت ومدن عراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).