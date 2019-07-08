بالوثائق.. عبد المهدي يوافق على عقد اجتماع بخصوص تخصيصات البصرة من البترودولار

2019/07/08 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب عن محافظة البصرة، فالح الخزعلي ، الاثنين، استحصال موافقة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، على عقد اجتماع بخصوص تخصيصات

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