سوق العراق للأوراق المالية يتداول أسهم بقيمة 152 مليار دينار بالنصف الأول من 2019

2019/07/08 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل مؤشر سوق العراق للأوراق المالية، تداول اسهم وصلت اقيامها الى 152 مليار دينار وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي

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