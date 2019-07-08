طيران الجيش يعالج عجلتين مفخختين حاولتا إعاقة تقدم قطعات الحشد في الجزيرة

2019/07/08 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عالج طيران الجيش، اليوم الاثنين، عجلتين مفخختين لداعش حاولتا إعاقة تقدم قطعات الحشد الشعبي خلال عمليات تطهير الجزيرة.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , ان “قطعات الحشد الشعبي انطلقت لليوم الثاني وبإسناد طيران الجيش نحو أهدافها المرسومة لملاحقة فلول داعش وتطهير الجزيرة الكبرى التي تربط محافظات الأنبار وصلاح الدين والموصل”، لافتا الى

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