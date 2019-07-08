الحلبوسي يبحث مع شيوخ ووجهاء صلاح الدين جهود اعادة اعمار المناطق المحررة

2019/07/08 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، جهود اعادة اعمار المناطق المحررة خلال استقباله عددا من شيوخ محافظة صلاح الدين ووجهائها من قضاء تكريت وبيجي وناحية الصينية، يرافقهم رئيس مجلس محافظة صلاح الدين أحمد الكريم.وذكر بيان مكتب الحلبوسي الاعلامي الذي تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إنه “جرى خلال اللقاء مناقشة عدة ملفات، منها في المجال الأمني والخدمي وتحقيق الاستقرار”.

وبحث اللقاء “ضرورة تعزيز جهود إعادة إعمار قضاء بيجي وناحية الصينية وجميع المدن المحررة، وتوفير الخدمات لتهيئة ظروف عودة النازحين إلى مناطقهم، وأهمية الإسراع بتعويض المتضررين جراء العمليات العسكرية والإرهابية، وتسهيل إنجاز معاملاتهم وحسم هذا الملف”.

وأكد اللقاء على “أهمية تطوع أبناء المحافظة في الأجهزة الأمنية، والمساهمة بحفظ الأمن فيها، ودعم جميع الجهود للقضاء على خلايا داعش ومحاربة الفكر المتطرف، فضلا عن مناقشة ملف المفقودين والمغيبين وإيجاد الحلول الملائمة”.

ووجَّه رئيس مجلس النواب “بمتابعة الملفات المطروحة، والاطلاع على الواقع الخدمي لقضاء تكريت وبيجي وناحية الصينية ميدانيا، من خلال زيارة يقوم بها للمحافظة برفقة وفد وزاري للوقوف على أهم الاحتياجات، وإيجاد الحلول، وتذليل العقبات”.

من جهتهم أكد شيوخ محافظة صلاح الدين ووجهاؤها “نبذ كلِّ أشكال التفرقة الطائفية والمذهبية والقومية ودعمهم لوحدة العراق أرضا وشعبا، ودعمهم لجميع الجهود التي تسهم في إعادة الاستقرار بالمحافظة”.

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