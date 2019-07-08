2019/07/08 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC قالت النائبة عن التيار المدني شروق العبايجي، اليوم الاثنين، إن مظاهر “اللا دولة” أصبحت واضحة في البلاد اكثر من أي وقت مضى.وأوضحت العبايجي في مقابلة مع قناة الشرقية، معلقةً على حريق كلية التراث، أن الدولة فقدت “آخر ملامحها” بعد حريق كلية التراث.وأضافت أن “الكليات الاهلية سبب الخراب العلمي […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد “حريق التراث”..العبايجي: العراق فقد “آخر ملامحه” وأصبح “لا دولة” المركز الخبري الوطني.

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