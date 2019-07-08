البرلمان بانتظار قائمة

2019/07/08 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – الاتجاه برس

كشفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية عن وجود “70” منصب سفير شاغرا، مشيرة الى ان ذلك تتحمله الكتل السياسية.

وقال عضو اللجنة عامر الفايز في تصريح تابعته “الاتجاه برس”،اليوم الاثنين، إن “اللجنة تنتظر قائمة السفراء المرشحين من قبل الكتل السياسية”، مشيرا الى أن “50 بالمئة من تلك القائمة تحددهم الكتل السياسية والباقي من قبل الوزارة”.

واضاف أنه “نحن بحاجة إلى تعيين 70 سفيرا والتأخير الحاصل تتحمله الكتل السياسية”، مبينا أن “التعيينات ستكون وفقا لضوابط وضعتها الوزارة، مرجحا تقديم قائمة السفراء الى البرلمان خلال الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثانية”.

KKK

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