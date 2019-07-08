نقل مدير المرور العامة وتنصيب اللواء زهير عبادة بدلاً عنه

2019/07/08 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الاتجاه برس

كشف مصدر مسؤول رفيع المستوى، اليوم الاثنين، عن نقل مدير المرور العامة اللواء عامر العزاوي وتنصيب اللواء زهير عبادة بدلا عنه.

وقال المصدر لـ”الاتجاه برس”، إن “وزارة الداخلية اجرت عمليات نقل وتكليف لعدد من ضباط الوزارة، حيث تم نقل اللواء احمد باهي من منصب مدير مكتب وزير الداخلية الى معاون مدير الدفاع المدني”.

وأضاف، أنه “تم اعفاء مدير النجدة العام من منصبه ونقل اللواء عامر العزاوي من منصب مدير المرور العامة الى الامره، وتنصيب اللواء زهير عبادة بدلا عنه”.

KKK

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