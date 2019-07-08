حيّر نيوتن طالب مكسيكي يحل لغزا أسطوريا عمره قرون

2019/07/08 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن لعظماء العلماء، مثل إسحاق نيوتن، إيجاد حلول مؤقتة لظاهرة أو لغز “الانحراف الكروي” (الذي استمر لقرون)، ولكن طالبا مكسيكيا تمكّن من حله (أثناء إعداد وجبة الإفطار).وفي حديثه مع الصحيفة الجامعية، قال رافائيل غونزاليس، من معهد التكنولوجيا في Monterrey، المكسيك: “أتذكر ذات صباح كنت أعد لنفسي شطيرة من الخبز مع النوتيلا، وفجأة قلت: يا

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