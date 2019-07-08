توزيع صكوك المادة 140 في كركوك بعد توقف دام سنوات

2019/07/08 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت في كركوك، عملية توزيع صكوك التعويضات على العوائل الكردية المرحلة المشمولة بالمادة 140 الدستورية، بعد توقف دام عدة سنوات.وقال كاكه رش صديق مسؤول مكتب المادة 140 في كركوك، بحسب موقع الاتحاد الوطني الكردستاني ان هذه الصكوك تصرف من تخصيصات المادة 140 في الموازنة العامة للعام 2019 والتي تبلغ 50 مليار دينار عراقي.واضاف: […]

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