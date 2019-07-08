بُعدان لبناني وإقليمي لـ«حروب» جبران باسيل

2019/07/08 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتح ما حدثَ قبل بضعة أيام، في إحدى قرى قضاء عاليه بجبل لبنان، عدةَ ملفات دفعة واحدة… كلُّها تجمع بين ماضٍ أليم

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