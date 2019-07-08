ضريح ماو في عهدة «هواوي»

2019/07/08 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في العيد الوطني لبلاده تفادي دونالد ترمب امتداح نفسه وهجاء خصومه.قدَّم نفسه حارساً لاستمرار الحلم الأميركي.حاول مخاطبة أميركا العميقة، التي

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