الحشد يعلن المباشرة بالصفحة الثانية من عمليات “إرادة النصر”

2019/07/08 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت قطعات قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى، اليوم الاثنين، في الصفحة الثانية من عمليات إرادة النصر.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي , أن “قطعات قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى باشرت، صباح اليوم، في الصفحة الثانية من عمليات إرادة النصر”.وأضاف البيان أن “القطعات انطلقت نحو أهدافها المرسومة”.يذكر أن قوات الحشد الشعبي والجيش …

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