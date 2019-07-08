الحشد والجيش ينطلقان بالصفحة الثانية من اربعة محاور في صلاح الدين لتطهير صحراء الجزيرة

2019/07/08 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت خمسة ألوية من الحشد الشعبي، صباح اليوم الاثنين، بالصفحة الثانية من اربعة محاور في صلاح الدين لتطهير صحراء الجزيرة.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، خمسة ألوية من الحشد وقوات الجيش وبغطاء جوي من طيران الجيش والقوة الجوية انطلقت، صباح اليوم، بالصفحة الثانية من اربعة محاور في صلاح الدين لتطهير صحراء

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