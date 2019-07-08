2019/07/08 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قالت مقررة مجلس النواب خديجة علي، اليوم الأثنين، إن أن مجلس النواب مدد فصله التشريعي لحسم أربعة مواضيع مهمة، مشيرة إلى أن تحديد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان لـ"العهد نيوز": مشاريع هذه القوانين دفعتنا لتمديد الفصل التشريعي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان لـ"العهد نيوز": مشاريع هذه القوانين دفعتنا لتمديد الفصل التشريعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).