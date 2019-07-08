2019/07/08 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر يضرب محافظة خوزستان جنوب غربي إيران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/08 | 10:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر يضرب محافظة خوزستان جنوب غربي إيران) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر يضرب محافظة خوزستان جنوب غربي إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).