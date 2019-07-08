تطبيق جديد يحظر المكالمات المزعجة نهائيا لأجهزة آي فون

2019/07/08 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ابتكر عدد من المطورين تطبيقا جديدا يمكنه حجب مكالمات البريد المزعجة “السبام” وهو تطبيق Firewall charges المخصص لأجهزة الآي فون، وهو يمنع المكالمات غير المرغوب فيها والتي تحاول خداع المستخدمين.وقال المطورون، ان ” التطبيق الجديد سيطرح مقابل 3.9 دولار لإيقاف المكالمات المزعجة، وهو يقوم بحظر الرسائل ومرسليها دون وصولها إلى البريد الصوتي، ويوفر […]

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