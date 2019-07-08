نجم البرازيل يحقق انجازا تاريخيا بعد التتويج بكوبا اميركا

2019/07/08 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حقق نجم منتخب البرازيل داني ألفيس إنجازًا تاريخيًا بعد فوزه ببطولة كوبا أمريكا مساء أمس على حساب منتخب بيرو.وفازت البرازيل في تلك المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف.وتُعد تلك البطولة هي الأربعون في تاريخ “ألفيس” ليصبح أول لاعب في العالم يحقق هذا الكم من البطولات في مسيرته المهنية.وتضمنت البطولات التي حققها “ألفيس” […]

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