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البرلمان العراقي يصوت اليوم على تعديل قانون الموازنة


البرلمان العراقي يصوت اليوم على تعديل قانون الموازنة
2019/07/08 | 10:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مشروع قانون العفو من العقوبات

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