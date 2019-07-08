2019/07/08 | 10:30

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مدير كبريت المشراق: خطوط الإنتاج فعالة رغم الحريق ولدينا إجراءات احترازية

بغداد/...أكد المدير العام لشركة كبريت المشراق، سعد أمين فيصل، الاثنين، أن الحريق الذي اندلع قبل عدة أيام لم يؤثر على سير العمل الإداري والفني داخل الشركة وخطوط الإنتاج لاتزال فعالة، لافتا إلى وضع إجراءات احترازية مستقبلية.

وقال فيصل، في بيان، إن "الحريق الذي اندلع داخل سياج الشركة قبل عدة أيام لم يؤثر على سير العمل الإداري والفني داخل الشركة"، لافتا إلى أن "خطوط الإنتاج لاتزال فعالة بأقصى طاقاتها الإنتاجية".

وأضاف، أن "جميع مرافق الشركة من مخازن ومختبرات ووحدات إدارية لم تتضرر، كون الحريق حصل في فضاءات الموقع قبل إخماده بجهود الدفاع المدني والقوات الأمنية بمختلف صنوفها".

ولفت مدير عام الشركة، إلى "قيام وحدة السلامة المهنية بإجراءات احترازية لتدارك مثل هكذا حالات مستقبلا عبر زيادة التخصيصات المالية من قبل الوزارة لجانب السلامة المهنية بعد توجيهات وزير الصناعة والمعادن صالح عبدالله الجبوري الذي كان متابعا لكافة الإجراءات المتخذة من قبل كوادر الشركة بعمليات إخماد الحريق".انتهى 1

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