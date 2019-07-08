إيران تهدد بخطوة نووية ثالثة “أقوى وأكثر حزما”

2019/07/08 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..هدد المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي، الاثنين، بأن الخطوة الثالثة لايران بشان خفض التزاماتها النووية ستكون اقوى واكثر حزما.وقال موسوي في مؤتمره الصحافي الاسبوعي وتابعته /المعلومة/، إنه “سنتخذ الخطوة الثالثة بعد 60 يوما ونعمل على دراسة الموضوع في الوقت الحاضر”.وأضاف موسوي، أنه “إذا لم تنفذ الدول المتبقية خاصة الاوروبية تعهداتها بصورة […]

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