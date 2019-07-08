2019/07/08 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص: يس عراق اثارت تصريحات رئيسة مؤسسة الشهداء ناجحة الشمري حول ضحايا ملجأ العامرية موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي عندما وضعت مسببات “للشهادة”.وقالت الشمري في مقابلة متلفزة تابعتها “يس عراق”، إن ضحايا قصف ملجأ العامرية عام1991 ليسوا بشهداء لأنهم “اختنقوا” ولم يقتلوا..!!

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بالفيديو” مسببات “الاستشهاد” وفق منظور ناجحة الشمري.. ضحايا ملجأ العامرية ليسوا “شهداء” لانهم ماتوا “خنقا” ولم يقتلوا..!!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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