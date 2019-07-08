بالصور.. مجمل فعاليات عملية “إرادة النصر”

2019/07/08 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، عن مجمل فعاليات عملية “إرادة النصر” التي انطلقت يوم امس لتطهير مناطق غرب البلاد من فلول داعش باتجاه الحدود العراقية السورية.وذكرت وزارة الدفاع في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “ابطال قيادة عمليات الجزيرة ومن خلال عملية (إرادة النصر) التي انطلقت يوم امس، دمروا ٧ […]

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