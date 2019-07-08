التركمان: لهذه الاسباب اشتركنا في حكومة كردستان

2019/07/08 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتبرت النائب في برلمان الإقليم رئيس فرع الجبهة التركمانية في أربيل آيدن معروف، الاثنين، أن قرار حزبه المشاركة في حكومة الإقليم المرتقبة، بأنه دليل يعكس حرص قيادة حزبه على تكريس الوئام والاستقرار السياسي القائم في الإقليم.وقال معروف في تصريح اطلعت عليه /المعلومة/، إن “غايتنا من المشاركة في حكومة وبرلمان الإقليم، هي تدعيم ركائز […]

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