2019/07/08 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمّل أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة المستقيل، لاعبي منتخب “الفراعنة”، مسؤولية الخسارة أمام جنوب إفريقيا والخروج المبكر من كأس الأمم الإفريقية في دور ثمن النهائي.وصرح شوبير خلال مداخلة تلفزيونية، بأن اللاعبين والمدير الفني للمنتخب يتحملون نسبة 75 % من مسؤولية الخسارة، فيما يتحمل اتحاد الكرة بقية المسؤولية.وأوضح شوبير أن جلسة عقدها بصحبة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شوبير يتهم اللاعبين بالتسبب في الخروج الإفريقي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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