وزير الداخلية الياسري:حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية من أهم المهام المناطة بعمل الوزارة

2019/07/08 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، اليوم الاثنين، ان حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية من اهم المهام المناطة بعمل الوزارة.وذكر بيان لوزارة الداخلية وتلقته وكالة صدى، ان “الياسري اكد خلال زيارته مديرية حماية السفارات، ان حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية واحدة من أهم المهام المناطة بعمل الوزارة ويجب تنفيذ هذا الواجب بكل تفان وأخلاص”.ووجه “المنتسبين بعدد

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