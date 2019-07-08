وزير الداخلية: حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية من أهم المهام المناطة بعمل الوزارة

2019/07/08 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، اليوم الاثنين، ان حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية من اهم المهام المناطة بعمل الوزارة.

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