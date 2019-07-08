الديوانية يفتقد اثنين من لاعبيه امام البحري اليوم في الدوري الممتاز

2019/07/08 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الجهاز الفني لفريق الديوانية بكرة القدم عن غياب اثنين من لاعبيه امام البحري في المباراة التي ستقام بينهما عصر اليوم الاثنين، على ملعب الديوانية لحساب الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري العراقي الممتاز.

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