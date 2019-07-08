بناء اربع مستشفيات جديدة في الموصل

2019/07/08 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..اعلن قائممقام قضاء الموصل زهير الأعرجي ،الاثنين، عن قرب الشروع ببناء اربع مستشفيات جديدة في الجانب الايمن للمدينة.وقال الأعرجي في تصريح لـ/المعلومة/، ان ” منظمة UNDb الدولية ستقوم ببناء اربع مستشفيات جديدة في أيمن الموصل”، مبيناً انه ” تمت موافقة مجلس محافظة نينوى على الملف”.واضاف الاعرجي، ان ” هذه المستشفيات ضمن خطة […]

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