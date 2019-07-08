2019/07/08 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC هدد عضو مجلس النواب كاظم الصيادي، بفتح “حقيبة”، قال إنها تحتوي على الكثير من وثائق الفساد التي تخص الشرطة الاتحادية، مشيراً في الوقت نفسه الى أن السعر الحقيقي لسيارات الميستوبيشي هي 16 الف دولار بينما اشتراها العراق بـ35 الف دولار.وقال الصيادي في مقابلة مع قناة العهد الفضائية إن “العراق […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص “ازمة الميستوبيشي” تتفاعل..الصيادي يفتح النار على الاعرجي ويلوح بـ”حقيبة” المركز الخبري الوطني.

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