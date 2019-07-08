2019/07/08 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر محلي في محافظة البصرة، اليوم الاثنين، بأن حريقا كبيرا اندلع في منطقة تجارية وسط المحافظة.وقال المصدر ، إن “حريقاً كبيراً إندلع، صباح اليوم، في منطقة العشار التجارية وسط البصرة دون معرفة الاسباب”.وأضاف المصدر، أن “سيارات الاطفاء أسرعت إلى مكان الحريق لاخماده والحيلولة دون اتساعه” .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نشوب حريق كبير في منطقة تجارية وسط البصرة النعيم نيوز.

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