2019/07/08 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليهددت أمريكا، الأحد، بمزيد من العقوبات والعزلة لإيران، وذلك في ردها على إجراءاتها الجديدة التي أعلنتها بما يخص تخفيض التزاماتها باتفاق النووي.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية مايك بومبيو، قائلا إن مضيها في تطوير برنامجها النووي سيعرضها لمزيد من العقوبات والعزلة، مضيفا في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “تجب على الدول استعادة المعيار السابق لبرنامج إيران النووي والمتمثل في منعها من التخصيب”.

وأضاف بومبيو أن “نظام إيران المسلح بالنووي سيشكل الخطر الأكبر على العالم”.

وتأتي تهديدات بومبيو بعد أن أعلنت إيران الأحد، أنها تطلق المرحلة الثانية لتقليص التزاماتها ضمن الاتفاق النووي بسبب عجز الدول الأوروبية المتبقية فيه عن تنفيذ مطالب طهران بضمان مصالحها الاقتصادية بعد انقضاء مهلة 60 يوما منحتها طهران سابقا للأوروبيين.

Iran’s latest expansion of its nuclear program will lead to further isolation and sanctions.



Nations should restore the longstanding standard of no enrichment for Iran’s nuclear program.



Iran’s regime, armed with nuclear weapons, would pose an even greater danger to the world.— Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 7, 2019

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا تهدد بمزيد من العقوبات ردا على إجراءات إيران الجديدة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا تهدد بمزيد من العقوبات ردا على إجراءات إيران الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).