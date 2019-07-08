2019/07/08 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل.. هزة أرضية تضرب الكويت والبصرة وميسان) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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