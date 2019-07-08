الرافدين يطلق قروض سكنية للمواطنين والموظفين

2019/07/08 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصاداعلن مصرف الرافدين ، الاثنين 8 تموز 2019 ،اطلاق قروض بقيمة 100 مليون دينار لشراء وحدات سكنية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان “انه انطلاقا من سياسة المصرف الهادفة الى دعم الموظفين والمواطنين تقرر منح القروض لشراء وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية السكنية” .

واشار الى انه “في حال كان طالب القرض موظفا يتم منحه قرض 100 مليون كحد اعلى اما في حال ّ كون طالب القرض مواطنا فيتم منحه 50 مليون كحد اعلى”.

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