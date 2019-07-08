القبض على اشخاص لمخالفتهم القانون في كربلاء

2019/07/08 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت دوريات شرطة النجدة، اليوم الاثنين، على شخصين أطلقا النار في الهواء اثناء حفلة زفاف وضبط أسلحة نارية كانت بحوزتهما.وقال مصدر، ان "دوريات شرطة نجدة مديرية شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت تمكنت من القاء القبض على شخصين مخالفين للقانون وفي حادث منفصل قد أطلقا النار في الهواء بحفلة زفاف داخل منطقتي حي الاسرة وشارع السناتر".

وأضاف، انه "تم ضبط الاسلحة النارية التي كانت بحوزتهما وتسليمهما الى قسم مكافحة الاجرام حسب الاختصاص بغية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.



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