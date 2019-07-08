2019/07/08 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مصادر بوزارة الصحة، اليوم الاثنين، بقيام جميع موظفي الوزارة من الاداريين بإضراب لمدة ساعة كاملة في عموم العراق احتجاجا على عدم شمولهم بخطورة موظفي الصحة، مبينة ان الاضراب أصاب المستشفيات بشلل تام.وقالت المصادر، أن "نحو 60 إلف موظف اداري في وزارة الصحة دخلوا في اضراب عام لمدة ساعة في جميع المحافظات للمطالبة بشمولهم في مخصصات الخطورة أسوة بالأطباء والممرضين".

واضافت، أن "جميع مستشفيات العراق دخلت في شلل شبه تام بعد توقف الموظفين الاداريين من اداء عملهم وانجاز معاملات المواطنين او بطاقة مرجعة الطبيب".

وأوضحت، ان "الموظفين سينهون الاضراب في الساعة العاشرة من صباح اليوم في حين ستتكرر تلك الوقفة الاحتجاجية يوم الثلاثاء لحث مجلس الوزراء على إصدار قرار ينصفهم خلال جلسته الاعتيادية".



انتهى/ ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شلل في المستشفيات الحكومية يسببه اضراب موظفي الصحة الإداريين) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شلل في المستشفيات الحكومية يسببه اضراب موظفي الصحة الإداريين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).