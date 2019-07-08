2019/07/08 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل الرصد الزلزالي العراقي، اليوم الاثنين، هزة ارضية ارتدادية ضربت محافظة البصرة وميسان.وذكر مصدر في الارصاد، ان” هزة خفيفة ضربت محافظة البصرة ثم عقبها محافظة ميسان”، مبينا انه” لا توجد أي اضرار ناتجة عن هذه الهزة.كما سجل قضاء كلار في محافظة السليمانية هزة ارضية قوية وصلت لـ4 درجات على مقياس ريختر”.من جانبها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هزات ارضية ارتدادية تضرب محافظة البصرة وميسان وكالة صدى الاعلام للانباء.

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