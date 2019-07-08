2019/07/08 | 10:45

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عاجل | مراسل #الجزيرة: زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر يضرب محافظة خوزستان جنوب غربي #إيران

عاجل | مراسل #الجزيرة: زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس

ريختر يضرب محافظة خوزستان جنوب غربي #إيران

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