2019/07/08 | 10:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | مراسل #الجزيرة: زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر يضرب محافظة خوزستان جنوب غربي #إيران) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عاجل | مراسل #الجزيرة: زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر يضرب محافظة خوزستان جنوب غربي #إيران
عاجل | مراسل #الجزيرة: زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس
ريختر يضرب محافظة خوزستان جنوب غربي #إيران
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | مراسل #الجزيرة: زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر يضرب محافظة خوزستان جنوب غربي #إيران) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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