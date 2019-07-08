بومبيو: توسيع إيران لبرنامجها النووي سيؤدي إلى مزيد من العزلة والعقوبات

2019/07/08 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، على إعلان إيران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم.

وقال بومبيو في تغريدة على حسابه بتويتر، إن توسيع إيران لبرنامجها النووي سيؤدي إلى مزيد من العزلة والعقوبات، داعيا الدول الموقعة الى استعادة المعيار السابق لبرنامج إيران النووي والمتمثل في منعها من التخصيب.

وأضاف بومبيو، أن نظام إيران المسلح بالنووي يشكل الخطر الأكبر على العالم بحسب تعبيره.

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