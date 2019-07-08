زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب الأهواز الإيرانية

2019/07/08 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أفادت هيئة المسج الجيولوجي الأمريكية بأنَّ زلزالاً بلغت شدته 5.6 درجة وقع على بعد 84 كيلومتراً شرقي مدينة الأهواز في إيران، ولم ترد تقارير على الفور عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا.وشهدت إيران هزات أرضية في أبريل/نيسان الماضي، ولم ترد أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء

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