2019/07/08 | 10:47

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الحشد العشائري: صحراء الانبار تحتاج إلى عمليات متواصلة لانهاء التواجد الداعشي

أكد نائب قائد الحشد العشائري في محافظة الانبار اللواء طارق العسل،

ان الصحراء الغربية بحاجة الى عمليات امنية متواصلة من اجل تأمينها

من الارهاب الداعشي، لافتاً الى ان عمليات ارادة النصر حققت نجاحات

كبيرة.

واضاف العسل في تصريح ان عمليات ارادة النصر المنفذة من قبل مختلف

صنوف الاجهزة الامنية جاءت في الوقت المناسب، من اجل تطهير وتأمين

المنطقة الصحراوية بين الانبار ونينوى وصلاح الدين”.



كمتا شدد العسل

على ضرورة وضع نقاط ثابتة للقوات الامنية في المناطق الصحراوية

لضمان عدم عودة داعش الاجرامي اليها”.

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