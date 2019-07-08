2019/07/08 | 10:47

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محاولة صهيونية-إماراتية لمد سكك حديد من حيفا للخليج

اعلن الكيان الصهيوني، عن طرح مبادرة لربط السعودية والخليج مروراً

بالأردن بخط السكك الحديدية الإسرائيلية وصولا إلى حيفا.

وقال الكيان بان هناك تقدما ملحوظا في العلاقة بينه وبين ودول

الخليج ، وانه سيواصل العمل على ابقاء هذه العلاقة مستمرة ودائمة من

خلال التطبيع مع الدول العربية خاصة منها الخليج.

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