الاحتلال يعتقل 30 فلسطينياً من الضفة بينهم قيادات بـ”حماس”

2019/07/08 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، حملة اعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس وضواحيها، طاولت اعتقال أكثر من 30 فلسطينيا، بينهم 13 من قيادات وكوادر في حركة “حماس” في جنين شمال الضفة.وقال القيادي في حركة “حماس” وصفي قبها، إن “الحملة التي استهدفت قيادات في “حماس” في جنين وغيرها […]

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